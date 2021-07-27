В статье отмечается, что «Белгород» существенно превосходит американские аналоги по размеру — в том числе субмарины класса «Огайо», считающиеся крупнейшими в истории американского ВМФ. Уступает он только лишь своему советскому предшественнику — тяжелому ракетному подводному крейсеру стратегического назначения проекта «Акула», который является самой большой подлодкой в мире.

«Белгород» оснащен беспилотными аппаратами «Посейдон» — в США эти ядерные торпеды часто называют «оружием Судного дня».