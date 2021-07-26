Военные навели переправы  в Приморье  и Бурятии

Инженерные подразделения Восточного военного округа восстановили транспортное сообщение между населенными пунктами в Приморье и Бурятии. Чтобы наладить там автомобильное и пешеходное движение, армейские специалисты оперативно навели переправы на реках Большая Уссурка и Джида. Затем установили круглосуточное дежурство и контроль за состоянием построенных объектов и уровнем воды в реках.

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"Военнослужащие пришли на помощь местным жителям, организовывая понтонные переправы, которые зачастую являются единственным способом связи с административными центрами регионов, поскольку существовавшие там ветхие деревянные мосты пришли в негодность", - объяснили в пресс-службе ВВО.

Там добавили, что решение построить переправу через реку Джида в Бурятии командующий войсками округа генерал-полковник Геннадий Жидко принял по заявке регионального правительства. Понтонные переправы в Бурятии и Приморье будут работать до поздней осени.

Напомним, что ранее по приказу командующего ВВО армейские инженеры навели в селе Ушаково временную паромную переправу через озеро Хуторское. Автодорожный мост в этом районе Амурской области повредил сильный паводок. Местные власти, понимая, что не справятся с бедой своими силами, обратились за помощью к военным.