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СМИ: силы обороны Эстонии направили Литве 50 км колючей проволоки для охраны границы

ТАСС
35 минут назад

Силы обороны Эстонии направили в Литву первые 50 км колючей проволоки для укрепления границы с Белоруссией. Об этом сообщила в понедельник программа "Актуальная камера" телеканала ETV+.

Эстония помогла Литве с колючей проволокой
Фото: ReutersReuters

По ее информации, заграждение выделено из резервов Сил обороны. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет 24 июля пообещал безвозмездно направить в Литву 100 км колючей проволоки, чтобы Литва могла ускорить укрепление границы, а также три беспилотных летательных аппарата для контроля ситуации на границе.

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны 2 730 нелегалов из стран Азии и Африки, что в 30 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.

Армия,Александр Лукашенко,Эстония,Литва,Беларусь,
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