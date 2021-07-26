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Военный аналитик объяснил название нового российского истребителя Су-75 Checkmate

Говорит Москва
1 час назад

Самолёт был представлен на авиасалоне МАКС-2021.

Аналитик объяснил название истребителя Су-75 Checkmate
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Центра анализа стратегии и технологий Руслан Пухов рассказал, что во всём мире шахматные победы ассоциируются с Россией.

«Во всём мире шахматы — это не спорт, а игры для ума, там это немного по другой кафедре.

Но это 100% русские, потому что больше всего чемпионов мира было русских, советских, снова русских. Поэтому мне кажется, это правильный ход, а дальше критиковать можно до бесконечности, это вопрос вкуса».

Checkmate может действовать в составе группы пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, которые объединены в систему. Планируется, что испытания истребителя завершатся в 2027 году.

Армия,Руслан Пухов,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,
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