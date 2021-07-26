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Украинские военные попали под обстрел тяжелой артиллерией в Донбассе

Lenta.ru
1 час назад

Семеро украинских военных попали под обстрел тяжелой артиллерии в Донбассе и получили серьезные ранения. Сообщение об этом появилось на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) страны в Facebook.

Украинские военные попали под обстрел в Донбассе
Фото: Soner Kilinc / Getty ImagesSoner Kilinc / Getty Images

По данным командования, артиллерийский удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришелся на утро 26 июля. Военнослужащие получили травмы и осколочные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести.

Как утверждают в Киеве, огонь со стороны ополчения велся из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) эту информацию опровергают.

«Вынужденно открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника», — говорится в сообщении Управления народной милиции ДНР.

Ранее в июле управление Верховного комиссара ООН по правам человека назвало общее число жертв вооруженного конфликта на востоке Украины — от 42,5 до 44,5 тысячи. Из них погибли около 13,4 тысячи человек, в том числе четыре тысячи гражданских. Пострадали 33,6 тысячи человек, включая 7-9 тысяч мирных жителей.

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