Украинские военные попали под обстрел в Донбассе

Семеро украинских военных попали под обстрел тяжелой артиллерии в Донбассе и получили серьезные ранения. Сообщение об этом появилось на странице штаба Операции объединенных сил (ООС) страны в Facebook.

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По данным командования, артиллерийский удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) пришелся на утро 26 июля. Военнослужащие получили травмы и осколочные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести.

Как утверждают в Киеве, огонь со стороны ополчения велся из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) эту информацию опровергают.

«Вынужденно открыли ответный огонь из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения и подавили огневую активность противника», — говорится в сообщении Управления народной милиции ДНР.