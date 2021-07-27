Молния поразила в полете два американских истребителя F-35B

Удар молнии вывел из строя два истребителя F-35B морской пехоты США, базирующихся в Японии. Самолеты получили ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона долларов, никто из пилотов не пострадал

Фото: Российская Газета Российская Газета

Молния серьезно повредила два американских истребителя F-35B Lightning II.

Инцидент произошел 13 июля, но официальная информация о нем появилась недавно на сайте Корпуса морской пехоты США. Известно, что молния ударила в истребители короткого взлета и посадки F-35B вовремя полета. Пилоты не пострадали и сумели благополучно приземлиться на авиабазу Ивакуни в Японии. Однако самолеты получили серьезные повреждения. Судя по тому, что происшествию присвоили класс А, ремонт обойдется в более чем в 2,5 миллиона долларов.

К слову, истребителям традиционного взлетного варианта F-35A ранее запрещалось летать в грозу из-за проблем с бортовой системой генерации инертного газа OBIGGS.

Вертикально взлетающий вариант F-35B имеет несколько иную конструкцию системы OBIGGS, которая размещается вокруг подъемного вентилятора и исторически делает его невосприимчивым к проблемам молний.