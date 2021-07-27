В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Молния поразила в полете два американских истребителя F-35B

Российская Газетаиещё 1
1 час назад

Удар молнии вывел из строя два истребителя F-35B морской пехоты США, базирующихся в Японии. Самолеты получили ущерб на сумму свыше 2,5 миллиона долларов, никто из пилотов не пострадал

Молния поразила в полете два американских истребителя F-35B
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Молния серьезно повредила два американских истребителя F-35B Lightning II.

Инцидент произошел 13 июля, но официальная информация о нем появилась недавно на сайте Корпуса морской пехоты США. Известно, что молния ударила в истребители короткого взлета и посадки F-35B вовремя полета. Пилоты не пострадали и сумели благополучно приземлиться на авиабазу Ивакуни в Японии. Однако самолеты получили серьезные повреждения. Судя по тому, что происшествию присвоили класс А, ремонт обойдется в более чем в 2,5 миллиона долларов.

К слову, истребителям традиционного взлетного варианта F-35A ранее запрещалось летать в грозу из-за проблем с бортовой системой генерации инертного газа OBIGGS.

Вертикально взлетающий вариант F-35B имеет несколько иную конструкцию системы OBIGGS, которая размещается вокруг подъемного вентилятора и исторически делает его невосприимчивым к проблемам молний.

Как заметил портал The Drive, мрачная ирония заключается в том, что через несколько дней после инцидента в официальном аккаунте базы ВВС Неллис в twitter опубликовали фотографию пары истребителей F-35A Joint Strike Fighter Lightning II, защищенных молниеотводами, на фоне которых бьет настоящая молния. В твите звучит вопрос: "Как вы думаете, какая молния бьет сильнее?", обыгрывающий название истребителя (Lightning в переводе с английского "молния").

Армия,Происшествия,Оружие,СССР,Авианосцы,Япония,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители