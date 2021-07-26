Киеву следует готовиться к силовому освобождению территории Донбасса после парламентских выборов в России, заявил телеканалу Obozrevatel экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.
«Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории», – заявил он, передает РИА «Новости».
По его словам, участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о якобы намерении Москвы «присоединить» эту территорию.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах.