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В Киеве призвали готовиться к силовому освобождению Донбасса

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад

Киеву следует готовиться к силовому освобождению территории Донбасса после парламентских выборов в России, заявил телеканалу Obozrevatel экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак.

«Хотелось бы, чтобы это произошло политико-дипломатическим путем, но армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории», – заявил он, передает РИА «Новости».

По его словам, участие россиян, живущих в Донбассе, в выборах в Госдуму говорит о якобы намерении Москвы «присоединить» эту территорию.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что одновременное наличие российского и украинского гражданств не помешает жителям Донбасса принять участие в выборах.

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