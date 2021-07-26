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Турция показала сверхзвуковой дрон для своего авианосца

Российская Газета
51 минуту назад
Компания Baykar Defence опубликовала концепт реактивного беспилотника MIUS, предназначенного для оснащения первого турецкого авианосца Anadolu. Дрон сможет нести полторы тонны боевой нагрузки

На строящемся корабле планировалось разместить истребители укороченного взлета и вертикальной посадки F-35. После конфликта с США из-за покупки российских зенитных систем С-400 Анкаре было отказано в F-35. Baykar предложил оснастить Anadolu турбовинтовыми дронами TB3. На корабле можно разместить до 50 таких аппаратов в палубной модификации и одновременно управлять полетом 10 из них.

Новая разработка MIUS сможет летать со скоростью 1,4 Маха и нести около полутора тонн полезной нагрузки, заявили в Baykar. В частности, дрон будет использовать ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и крылатые ракеты. Беспилотник планируется оснастить турбореактивным двигателем украинского производства, первый полет намечен на 2023 год.

Армия,Оружие,Турция,
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