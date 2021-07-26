Турция показала сверхзвуковой дрон для своего авианосца

На строящемся корабле планировалось разместить истребители укороченного взлета и вертикальной посадки F-35. После конфликта с США из-за покупки российских зенитных систем С-400 Анкаре было отказано в F-35. Baykar предложил оснастить Anadolu турбовинтовыми дронами TB3. На корабле можно разместить до 50 таких аппаратов в палубной модификации и одновременно управлять полетом 10 из них.