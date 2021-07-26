Пентагон обнародовал кадры воздушной дозаправки Boeing E-4B, более известного как самолет «Cудного дня» или «конца света». Соответствующий ролик появился на странице в Twitter пресс-секретаря Министерства обороны США Джона Кирби.
«Дозаправка E-4B в полете никогда не устаревает. Боже, какая для этого нужна сноровка! Экипажи совершили отличный полет», — указывается в подписи к видео.
Лайнеры Boeing E-4B являются воздушными командными пунктами (ВКП), которые предназначены для президента, министра обороны, а также других членов высшего военного руководства страны. Сейчас у США четыре таких самолета