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В России создают новый «самолет Судного дня»

Ura.Ru
1 час назад

В Воронеже началось создание самолета управления войсками на случай ядерной войны на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

В России усовершенствуют «самолет Судного дня»
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — передает слова собеседника РИА «Новости».

Проект носит название «Звено-3С». Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником Ил-80. Лайнеры будут предназначены для эвакуации руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам в радиусе 6 тысяч километров.

Ранее на конференции глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в мире образуется новое противостояние, которое представляет большую опасность, чем холодная война. По его мнению, за семь лет на западном стратегическом направлении все больше усиливается уровень военных угроз. За этот период в 14 раз увеличилась активность американской авиации в Европе, пишут «Дни.ру».

Армия,Оружие,Сергей Шойгу,Министерство обороны,РИА Новости,Россия,
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