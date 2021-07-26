В России усовершенствуют «самолет Судного дня»

В Воронеже началось создание самолета управления войсками на случай ядерной войны на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М. Об этом сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Фото: Минобороны России Минобороны России

«Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве», — передает слова собеседника РИА «Новости».

Проект носит название «Звено-3С». Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником Ил-80. Лайнеры будут предназначены для эвакуации руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры. Радиокомплекс самолета позволит доводить приказы войскам в радиусе 6 тысяч километров.