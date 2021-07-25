Российские ПВО в Сирии уничтожили ракеты израильских F-16

Российские комплексы ПВО «Бук-М2Э», стоящие на вооружении войск Сирии, уничтожили две ракеты, выпущенные истребителями F-16 ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вадима Кулить.

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По его словам, тактические израильские истребители, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли удары по объектам в провинции Дамаск. С применением комплексов российского производства атака была отражена.