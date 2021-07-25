В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пуск "Циркона" с подлодки "Северодвинск" может состояться в августе

Российская Газета
50 минут назад

В день ВМФ стало известно, что уже в августе может состояться первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки "Северодвинск". Эта новость, распространенная ТАСС со ссылкой на источник в ОПК, объективно подтверждается тем, что неделю назад, 19 июля, состоялось уже четвертое успешное испытание "Циркона" с надводного корабля - фрегата "Адмирал Горшков".

"Циркон" с подлодки "Северодвинск" запустят в августе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

А если так, прибавится работы и всем, кто обеспечивает такого рода испытания - на берегу и в море. Экипаж подводного крейсера ТК-208 "Дмитрий Донской", который приписан к Беломорской военно-морской базе, участвует на разных этапах в испытании новейших АПЛ "Князь Олег", "Новосибирск", "Белгород". И в запас, на прикол, в отставку, как поторопились известить некоторые СМИ, не собирается.

Как заявил главком ВМФ Николай Евменов, он продолжит службу и после ожидаемой в этом году закладки двух новых ракетоносцев серии "Борей-А" под именами "Князь Потемкин" и "Дмитрий Донской". ТК-208 будет оставаться в боевом составе флота до полной выработки активных зон в его двух ядерных реакторах. И работа, связанная с испытанием новых систем вооружения и подводной техники, ему найдется.. .

"Непотопляемый ракетодром" - увидеть изнутри, узнать историю создания и службы самых больших в мире атомных подводных лодок, познакомиться с командиром и членами экипажа подводного исполина ТК-208 "Дмитрий Донской" можно по этой ссылке.

Армия,Олег Князь,Николай Евменов,Дмитрий Донской,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители