Толпы жителей Петербурга собрались на набережной, чтобы посмотреть на парад ВМФ. Об этом сообщает «Подъем».

Проезд по набережной был перекрыт техникой, но проходу граждан полицейские не мешали.

До этого руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова заявляла, что главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет без зрителей из-за напряженной эпидемиологической обстановки.