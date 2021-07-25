В Петербурге стартовал Главный военно-морской парад

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие в День ВМФ приурочено к 325-летию российского флота. Парад принимает президент России Владимир Путин.

Из-за пандемии парад проходит без допуска зрителей, однако трансляцию мероприятия со всех панорамных точек и с бортов кораблей ведут крупнейшие телевизионные каналы.

В парадном строе и статическом показе на Неве участвуют 18 кораблей и катеров, на Кронштадском рейде — 11 крупных надводных кораблей и четыре подводные лодки, в том числе атомные.

В воздушной части парада над Северной столицей пройдут 48 воздушных судов морской авиации, в том числе ударные вертолеты и палубные истребители, базирующиеся на авианесущих кораблях.