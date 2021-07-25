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В Петербурге стартовал Главный военно-морской парад

ИА Regnum
40 минут назад

Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге. В этом году мероприятие в День ВМФ приурочено к 325-летию российского флота. Парад принимает президент России Владимир Путин.

Из-за пандемии парад проходит без допуска зрителей, однако трансляцию мероприятия со всех панорамных точек и с бортов кораблей ведут крупнейшие телевизионные каналы.

В парадном строе и статическом показе на Неве участвуют 18 кораблей и катеров, на Кронштадском рейде — 11 крупных надводных кораблей и четыре подводные лодки, в том числе атомные.

Путин обошел на катере строй кораблей в Кронштадте

В воздушной части парада над Северной столицей пройдут 48 воздушных судов морской авиации, в том числе ударные вертолеты и палубные истребители, базирующиеся на авианесущих кораблях.

Гостями парада станут корабли ВМС Индии, Ирана и Пакистана.

Армия,Видео,Владимир Путин,Санкт-Петербург,
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