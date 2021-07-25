Ростех создаст способный поднять тонну груза дрон

Холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" планирует создание дронов с грузоподъемностью 200 кг и 1 т. Об этом сообщил директор по маркетингу и развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Олег Ландин.

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"Наш следующий масштаб будет 200 килограмм полезной нагрузки, и следующий шаг - тонна", - сказал он.

По его словам, в настоящее время грузоподъемность существующих аппаратов составляет 50 кг в случае с БАС-200 и 70-80 кг у беспилотника ВРТ-300.