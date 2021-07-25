В ЛНР перехватили украинский беспилотник со взрывным устройством

Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) перехватила украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством.

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Как передаёт РИА Новости со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства республики Александра Мазейкина, утром 24-го июля средствами технической разведки был зафиксирован запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Благодаря слаженным действиям расчетов ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось осуществить перехват каналов управления БПЛА и осуществить его принудительную посадку.

Позже было установлено, что БПЛА нёс на своем борту два самодельных боеприпаса. В настоящее время они обезврежены группой саперов Народной милиции. Также стало известно, согласно данным с бортового компьютера, боеприпасы планировалось сбросить в центре Луганска.

Ранее сообщалось, что подконтрольные Киеву войска открыли огонь из гранатомётов по территории ЛНР. Обстрелу, в частности, подвергся посёлок Калиново.