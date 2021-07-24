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Российский самолет с электродвигателем совершил первый полет

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
22 минуты назад

Российский самолет-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащенный электродвигателем, совершил первый полет в рамках испытаний, сообщили в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Российский самолет с электродвигателем совершил первый полет
Фото: ТАССТАСС

«Только что на авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полет самолета Як-40, оснащенного гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полета самолет включил электрическую силовую установку», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.

Гибридная силовая установка на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя самолета. Электромотор экономичнее аналогов на 5-20%.

В ФПИ также сообщили, что испытания данной силовой установки в составе самолета начались в феврале в Новосибирске.

В феврале в Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40.

Армия,Фонд перспективных исследований,РИА Новости,
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