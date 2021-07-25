Путин примет Главный военно-морской парад в Петербурге

Кроме того, президент после участия в военно-морском параде будет присутствовать на церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения. Церемония спуска на воду супертраулера «Механик Сизов» состоится на Адмиралтейских верфях. Это третий из десяти супертраулеров новейшего поколения, которые строятся в рамках программы развития гражданского судостроения по заказу Русской рыбопромышленной компании.