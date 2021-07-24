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Военный эксперт оценил указ Путина о флаге ВМФ России

Елена Прошина
25 минут назад

Капитан 1 ранга в отставке, военный эксперт Владимир Гундаров прокомментировал указ президента РФ Владимира Путина об изменении флага Военно-морского флота РФ. Его слова приводит "Московский комсомолец".

Военный эксперт оценил указ Путина о флаге ВМФ России
Фото: ТАССТАСС

«В указе Ельцина, Подписанном в 1992 году, говорилось о Военно-морских флагах Российской Федерации – во множественном числе. А в указе Путина сказано о Военно-морском флаге в единственном числе», - говорит Гундаров.

В указе, подписанном Путиным накануне Дня ВМФ России, устанавливается новый стандарт орденских и гвардейских орденских флагов. До последнего времени место изображение ордена находилось в левом верхнем углу, а теперь он будет располагаться в центре Андреевского креста. Высота изображения ордена устанавливается равной трети ширины флага.

Гундаров обращает внимание на то, что новый указ не даже не упоминает о целом ряде существовавших до последнего времени разновидностей военно-морских флагов. Среди них он называет флаг командира соединения: красное полотнище с изображением Андреевского флага в угу и одной звездой.

Также исчез флаг командира эскадры с двумя звездами. Не упоминается в указе Путина и о трехзвездном штандарте командующего флотом. Флаг главкома ВМФ России с гербом также, по мнению эксперта, видимо оказался упразднен.

Армия,Владимир Путин,Московский комсомолец,Россия,
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