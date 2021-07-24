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Генеральную репетицию парада ко Дню ВМФ в Севастополе показали на видео

Юрий Столбов
26 минут назад

Генеральная репетиция парада кораблей Черноморского флота в честь Дня ВМФ России прошла в Севастопольской бухте в пятницу.

По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота, в мероприятии приняли участие более тысячи военнослужащих. Кроме того, был задействован 21 боевой надводный корабль, подводная лодка, катера и суда обеспечения, а также 26 летательных аппаратов из состава морской авиации Черноморского флота и армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Сообщается, что в День ВМФ России парад примет командующий флотом Игорь Осипов, который с палубы крейсера "Москва" проведет смотр корабельных сил и авиации Черноморского флота при их прохождении и пролете над Севастопольской бухтой.

В ЧФ сообщили, что в морском параде примут участие подводная лодка "Великий Новгород", морской тральщик "Иван Антонов", малый ракетный корабль "Орехово-Зуево", большой десантный корабль "Азов", сторожевой корабль "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", патрульный сторожевой корабль "Изумруд" из состава пограничного управления ФСБ России, спасательное судно "Коммуна".

В кильватерном строю на выход из бухты пройдут 12 кораблей и катеров, в числе которых ракетный катер на воздушной подушке "Самум", малый ракетный корабль "Грайворон", большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск", а также фрегат "Адмирал Григорович".

Кроме того, над бухтой Севастополя пролетят 26 самолетов и вертолетов, в числе которых вертолеты Ка-27, Ми-8АМТШ, Ми-28н, Ка-52, самолеты Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-25см, Бе-12 и Ан-26.

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