Самолет США нарушил воздушные границы Венесуэлы

Военно-транспортный самолет ВВС США С-17 вторгся в воздушное пространство Венесуэлы . Об этом сообщил в пятницу глава Минобороны Боливарианской Республики Владимир Падрино Лопес.

"Инцидент произошел в четверг вечером 22 июля между 20:47 и 20:50 (13:47 и 13:50 мск) и продолжался 3 минуты, [самолет] углубился [в воздушное пространство Венесуэлы] примерно на 14 морских миль над западной частью Сьерра-де-Периха, штат Сулия", - говорится в заявлении министра.

В районе инцидента, произошедшего в рамках американо-колумбийских военных учений, находились также два других борта ВВС США: истребитель F-16 и стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135.

"Следует отметить, что с начала 2021 года американские самолеты 21 раз нарушили [границы] района полетной информации Майкетия, что является грубым нарушением международных норм авиации", - указал Лопес.

По его мнению, развертывание американских военных баз в Колумбии "является постоянной угрозой" и способствует дестабилизации обстановки в регионе. Министр также не исключил повторения "враждебных действий против суверенитета и территориальной целостности страны" и подчеркнул, что венесуэльские военные готовы отразить любой акт агрессии.