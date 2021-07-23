Рассекречена кабина новейшего российского истребителя

В интернете опубликовали фотографии кабины недавно представленного российского истребителя Checkmate.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По снимкам видно, что в кабине есть большой монитор, куда выводится информация для пилота. Предполагается, что экран здесь сенсорный, может реагировать на прикосновения в перчатках пилотов истребителей. Помимо этого в кабине есть ещё два дисплея. Табло отказов сведено к четырём лампам. Самолёт, кстати, является одноместным.

Fighterbomber

Отмечается, что в Checkmate стоит самое продвинутое катапультное кресло — К-36Д5 с двухрежимным подогревом и регулировкой наклона спинки. Есть и пульт управления дозаправкой. На ручке управления самолётом можно заметить кнопку «Маневр» для включения управляемого вектора тяги двигателя.