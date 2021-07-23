В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Рассекречена кабина новейшего российского истребителя

Ferra.ru
25 минут назад

В интернете опубликовали фотографии кабины недавно представленного российского истребителя Checkmate.

Рассекречена кабина новейшего российского истребителя
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По снимкам видно, что в кабине есть большой монитор, куда выводится информация для пилота. Предполагается, что экран здесь сенсорный, может реагировать на прикосновения в перчатках пилотов истребителей. Помимо этого в кабине есть ещё два дисплея. Табло отказов сведено к четырём лампам. Самолёт, кстати, является одноместным.

Fighterbomber

Отмечается, что в Checkmate стоит самое продвинутое катапультное кресло — К-36Д5 с двухрежимным подогревом и регулировкой наклона спинки. Есть и пульт управления дозаправкой. На ручке управления самолётом можно заметить кнопку «Маневр» для включения управляемого вектора тяги двигателя.

На крыле есть знаки «Излучение», которые могут говорить о том, что в нём скрываются системы радиоэлектронного подавления или антенны радара.

Армия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители