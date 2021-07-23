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Путин подписал указ об изменении флага ВМФ России

Газета.Ruиещё 2
25 минут назад

Президент России Владимир Путин подписал указ о Военно-морском флаге Российской Федерации, согласно которому некоторые флаги кораблей флота сменили свою конфигурацию. Соответствующий документ за подписью главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал указ об изменении флага ВМФ России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Изменения затронут орденские и гвардейские орденские флаги. Раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, теперь же он будет изображаться в центре Андреевского креста, его высота должна составлять треть ширины флага.

В указе подчеркивается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником, а сбитое полотнище флага должно быть заменено на другое. Причем запасные должны храниться на корабле в специально отведенном для этого месте.

«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения, Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», — указано в документе.

Ранее СМИ сообщали, что Минобороны РФ прорабатывает вопрос о закупке патрульных кораблей проекта 22160 «Василий Быков», которые отличаются высоким уровнем автоматизации.

Армия,Василий Быков,Владимир Путин,Министерство обороны,Россия,
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