Разведка США дала необычное прозвище российскому самолету

Американская разведка дала прозвище российскому легкому тактическому самолету пятого поколения Checkmate, который был представлен на авиасалоне МАКС-2021 во вторник, 20 июля.

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Как сообщает издание Defence Blog, еще перед тем, как в России объявили официальное название самолета, американские разведчики прозвали его Screamer («крикун») из-за большого воздухозаборника на «подбородке».

Первое изображение «крикуна» американцы увидели на фотографии из кабинета вице-премьера Юрия Борисова в 2020 году. На столе у Борисова была замечена модель неизвестного истребителя, отдаленно напоминающего гибрид Су-57 и Boeing Х-32, с большим воздухозаборником под носом самолета.

20 июля госкорпорация «Ростех» впервые показала новый однодвигательный истребитель Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат»), разработанный компанией «Сухой».

Самолет может разгоняться до двух скоростей звука и нести до пяти ракет «воздух — воздух». Серийный выпуск Checkmate начнется в 2026 году.

Максимальная боевая нагрузка Checkmate составляет 7,4 тысячи кг, дальность полета без подвесных топливных баков - 2,9 тысячи км.