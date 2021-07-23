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Разведка США дала необычное прозвище российскому самолету

Вероника Полынина
47 минут назад

Американская разведка дала прозвище российскому легкому тактическому самолету пятого поколения Checkmate, который был представлен на авиасалоне МАКС-2021 во вторник, 20 июля.

Разведка США дала необычное прозвище российскому самолету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает издание Defence Blog, еще перед тем, как в России объявили официальное название самолета, американские разведчики прозвали его Screamer («крикун») из-за большого воздухозаборника на «подбородке».

Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021

Первое изображение «крикуна» американцы увидели на фотографии из кабинета вице-премьера Юрия Борисова в 2020 году. На столе у Борисова была замечена модель неизвестного истребителя, отдаленно напоминающего гибрид Су-57 и Boeing Х-32, с большим воздухозаборником под носом самолета.

20 июля госкорпорация «Ростех» впервые показала новый однодвигательный истребитель Checkmate (в переводе с английского — «Шах и мат»), разработанный компанией «Сухой».

Самолет может разгоняться до двух скоростей звука и нести до пяти ракет «воздух — воздух». Серийный выпуск Checkmate начнется в 2026 году.

Максимальная боевая нагрузка Checkmate составляет 7,4 тысячи кг, дальность полета без подвесных топливных баков - 2,9 тысячи км.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, стоимость нового российского истребителя Checkmate составит 25–30 млн долларов. Известно, что после премьеры у России появился первый иностранный заказчик на новый истребитель.

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