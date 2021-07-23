Неприкрытая угроза: В Польше захотели разместить американские танки в России

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«Они будут размещены на равнине. Это равнина, которую стратеги называют «Смоленскими воротами», а далее — «Брестскими воротами», она тянется от востока (речь о западе. — примечание «Газеты.Ru») России до Польши. Там нет рек, через которые пришлось бы переправляться», — отметил он.

Министерство обороны Польши опубликовало в Twitter фрагмент из его выступления, однако после этого быстро удалило его. Скриншот с записью сохранился у экс-главы польского военного ведомства Томаша Семоняка в его Twitter-аккаунте.

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«Посмотрев видеоролик с интервью на сайте телеканала, можно убедиться, что Блащак действительно говорил о размещении танков в России и Белоруссии. Где председатель партии «Права и справедливости» берет таких некомпетентных людей?», — подчеркнул он.

Правительство Польши объявило о закупке 250 американских танков Abrams последней модели, сообщает Le Figaro.

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«Наша армия пополнится множеством танков Abrams, являющихся самыми современными в мире. Если все пойдет хорошо, первые поставки состоятся в следующем году», — заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский, курирующий вопросы национальной безопасности.

В министерстве обороны Польши уточнили, что речь идет о модификации M1A2 SEPv3.

Версия M1A2 SEP v3 представляет собой последнюю модификацию танков Abrams. Серийное производство этой машины стартовало в 2017 году, от предыдущих поколений ее отличает усиленная броня, обновленная электроника и вспомогательная силовая установка.

В августе 2020 года Польша и США завершили переговоры по расширенному сотрудничеству в оборонной сфере. Одной из новых мер стало размещение на территории Польши тысячи дополнительных американских солдат — 4,5 тыс. военных США уже были там расквартированы.

Покупка Польшей американских танков M1 Abrams, поступивших в 1981 году на вооружение армии США, является «довольно примечательным поворотом событий», поскольку данные боевые машины изначально создавались «для борьбы с советскими и польскими войсками на полях сражений в Западной Европе», пишет журнал Popular Mechanics.

«По иронии судьбы M1 Abrams изначально создавался для борьбы с Польшей, когда эта страна была членом Организации Варшавского договора», — напоминает американское издание.

Popular Mechanics отмечает, что Польша входила в поддерживаемую СССР Организацию Варшавского договора до 1991 года, располагая танками Т-72М1 советской разработки, а затем собственными ПТ-91, созданными на основе Т-72. Также армия Польши имеет танки Leopard 2 A4 и A5 немецкого производства.

«В то время как Leopard 2 являются относительно новыми, танки Т-72М1 и ПТ-91 устарели по современным стандартам и, следовательно, нуждаются в замене. 250 единиц M1 Abrams сделают Польшу одной из самых мощных танковых сил в Европе», — говорится в публикации.

14 июля правительство Польши объявило о скорой масштабной закупке американской бронетехники – 250 основных танков М1А2С «Абрамс» последней модификации. Как сообщили в Минобороны республики, машины станут ответом российским Т-14 «Армата»: перевооружить ими планируется недавно созданную на восточном направлении 18-ю «Железную» механизированную дивизию. Однако выбор Варшавы вызывает у экспертов массу вопросов, пишет The National Interest. Что стоит за планами Польши и что даст ее военным такая обновка, оценил независимый военный обозреватель Александр Ермаков.

Зачем Польше американские танки?

Решение польских властей оказалось достаточно неожиданным. Да, они придерживаются уверенного курса на углубление военно-технического сотрудничества с США. В 2020 г. были заключены крупнейшие контракты на закупку зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» (причем перспективной, на сегодняшний день еще не существующей модификации) и истребителей пятого поколения F-35A «Лайтнинг II». Углубляющееся партнерство с Вашингтоном логично отражает амбиции Варшавы, ее претензии на роль не только главного узла в «санитарном кордоне» по сдерживанию России, но и, после брекзита, ключевого союзника и проводника американской воли в ЕС.

«Внеплановость» закупки американских танков состоит еще и в том, что в Польше и без того осуществляется ряд программ по обновлению парка бронетехники. Идет модернизация имеющихся в количестве около 250 штук немецких «Леопард 2», а также оставшихся со времен союза с Москвой Т-72 и его местного развития PT-91 (в строю, соответственно, около 130 и 230 штук, порядка 250 Т-72 на хранении).

Кроме того, формально не отменен конкурс на выбор нового основного танка, в рамках которого планировалось закупить порядка 500 единиц техники. Закупать еще один танк теперь будет очень странно: значит ли это, что впереди закупка еще 250 «Абрамс»?

Согласно заявлению выступавших 14 июля министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака и известного в России по одиозным русофобским высказываниям вице-премьера Польши и председателя Комитета Совета министров по обороне и национальной безопасности Ярослава Качиньского, для перевооружения четырех танковых батальонов Варшава планирует приобретение «около 250» (возможно, это округление в большую сторону, по штатному составу получается 232 единицы) танков, инженерной техники (ремонтно-эвакуационных машин семейства М88 «Геркулес», мостоукладчиков, тягачей и подобного), сопутствующих боеприпасов, тренажеров, комплектов запасных частей и так далее. Общая стоимость контракта оценивается в более чем $6 млрд.

Примечательно, что в оборонном бюджете страны, естественно, таких полностью «свободных» средств в этом-следующем году нет. Финансирование планируется получить отдельным решением правительства, процесс утверждения которого уже запущен. В случае успешного и скорого «выбивания» денег и оперативной бюрократической работы американской стороны поляки планируют начать получать танки уже в конце 2022 г.

Венец и/или тупик развития

Так что же так оперативно хочет получить Войско Польское? «Абрамс» модификации M1A2C (он же M1A2 SEPv3) – самая новая модификация в семействе на данный момент. Американская армия получает их серийно начиная с 2020 г. Для переделки используются находящиеся на хранении старые машины версии M1A1. Подобные программы осуществляются и в России в рамках танков семейств Т-72/80, благо, танковый корпус сам по себе сколь трудоемок в производстве, столь же и длительно хранится.

Впрочем, есть и различия: на российских машинах наиболее заметные элементы модернизации – усиленное бронирование и динамическая защита, обновляется также вооружение и оборудование. У «Абрамса» же модернизация заключается в первую очередь в обновлении вспомогательных систем: вспомогательной силовой установки, средств выработки электропитания, систем связи, и внедрении новых подходов по упрощению обслуживания.

Непосредственно на боевые качества влияет обновленная система управления огнем, улучшенные прицельные средства командира и наводчика, система защиты от дистанционно управляемых взрывчатых устройств, возможность установки дополнительных комплектов брони и в первую очередь комплекс активной защиты танка от противотанковых ракет и реактивных гранат «Трофи» израильской фирмы Rafael. Обновление вооружения ограничивается новыми снарядами и возможностью установки дистанционно управляемого (изнутри) модуля с пулеметом.

Серьезные работы в этом направлении невозможны: танк и так слишком тяжел, масса M1A2C превысила 66 тонн, что делает его самым тяжелым танком из массово состоящих на вооружении.

Поспорить с ним могут только самые последние версии «Леопарда 2». С дополнительными «обвесами» масса увеличивается еще больше. Для сравнения, самые тяжелые Т-90М весят порядка 48 тонн.

M1A2C – один из лучших западных танков, его высокая масса – расплата за хорошую защищенность, которая также обеспечивается достаточно удачной компоновкой. Оборудование – тоже на высоком уровне. Однако резервы его модернизации, похоже, подходят к концу: идущие сейчас ранние конструкторские работы по теме M1A2D сосредоточены только на обновлении оборудования, в частности прицельного. В это же время немецкие и французские танкостроители ведут работы над оснащением своих танков новыми орудиями большего калибра, а в случае «Абрамса» об этом, похоже, мечтать уже не приходится.

Неоднозначный выбор

Ранее уже проводились исследования, согласно которым высокая боевая масса западной бронетехники может создавать проблемы при действиях в условиях польской транспортной инфраструктуры, и в связи с этим выбор «Абрамса» для срочной покупки вызывает особые вопросы.

Кроме того, американский танк оснащен газотурбинной силовой установкой (в СССР/России такой двигатель устанавливался на Т-80), которая имеет и плюсы и минусы: спор дизель vs. турбина длится десятилетиями, и даже краткий его разбор выходит далеко за формат текущей статьи. Интереснее то, что польским танкистам придется осваивать новый для себя тип двигателя, так как все их танки сейчас дизельные. Усложняется работа и снабженцев.

Таким образом, сам по себе M1A2C, конечно, машина хорошая, но выбор его конкретно для Войска Польского, если отбросить политические мотивы, достаточно неоднозначен. Планируемой к закупке партии не хватит для замены всех танков семейства Т-72, и полякам придется эксплуатировать сразу три принципиально разные платформы.