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В Армении сообщили об интенсивных обстрелах на границе с Азербайджаном

Lenta.ruиещё 3
54 минуты назад

В Армении сообщили об интенсивной стрельбе на границе с Азербайджаном. Об этом заявил омбудсмен республики Арман Татоян, пишет «Sputnik Армения».

В Армении сообщили об интенсивных обстрелах на границе
Фото: ReutersReuters

Он отметил, что азербайджанские военнослужащие продолжают обстрел позиций Вооруженных сил (ВС) Армении в Гегаркуникской области. По его словам, ВС Азербайджана ведут огонь из орудий различного калибра неподалеку от сел Кут, Сотк и Азатан.

Татоян назвал действия азербайджанской стороны преступными и подчеркнул, что они представляют угрозу для мирного населения.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что азербайджанский военнослужащий был убит армянским снайпером недалеко от границы с Арменией. По мнению ведомства, Ереван прибегает к подобным провокациям в попытке обострить ситуацию на государственной границе.

В ноябре 2020 года Азербайджан, Армения и Россия подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Несмотря на это, на армяно-азербайджанской границе периодически возникают локальные столкновения, связанные в неразрешенным вопросом демаркации границ и разминирования территорий.

Армия,ИА Sputnik,Армения,Азербайджан,
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