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Разведка США дала название российскому Су-75

Lenta.ru
30 минут назад

Разведка США дала название Screamer («Крикун») российскому легкому тактическому самолету (ЛТС), известному как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, утверждает Defense Blog, ссылаясь на собственный источник.

Разведка США дала название российскому Су-75
Фото: пресс-служба Администрации президента РФпресс-служба Администрации президента РФ

«Разведка США назвала новый российский истребитель Screamer», — пишет издание.

Defense Blog отмечает, что подобное название ЛТС получил из-за своего большого воздухозаборника, придающего самолету особый вид.

В июле «Ростех» презентовал ЛТС на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года (МАКС-21). Согласно главе госкорпорации Сергею Чемезову, однодвигательный тактический истребитель, модель которого была представлена на МАКС-2021, будет стоить от 25 до 30 миллионов долларов. По словам главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря, показанный на салоне самолет является образцом, который полетит в 2023 году.

В английском языке крикунами называют представителей семейства шпорцевых гусей, производящих чрезвычайно громкие звуки. Обычно такие животные живут в болотистых местностях и считаются вредителями сельскохозяйственных культур.

Армия,Сергей Чемезов,Ростех,Соединенные Штаты,
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