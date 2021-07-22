США выведут войска из Ирака до конца года

Власти США и Ирака намерены выступить с заявлением о том, что американские боевые части следует вывести из арабской республики до конца текущего года, но военное присутствие США должно остаться, сообщила газета The Wall Street Journal.

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По словам источников газеты, ключевые официальные лица Ирака и США планируют опубликовать заявление с призывом к выводу боевых частей США из Ирака к концу текущего года». Они также подчеркнут, что «военное присутствие США по-прежнему будет нужно» и после этого, передает ТАСС.

В публикации производится комментарий министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, который отметил, что Багдад нуждается в содействии со стороны США в разведывательной сфере, подготовке военнослужащих, а также в американской поддержке с воздуха.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что на предстоящей 26 июля в Вашингтоне встрече с президентом США Джо Байденом намерен обсудить вопрос завершения присутствия американских вооруженных сил на территории арабской республики.

Напомним, США перебросили из Ирака в Сирию военную технику и оружие. Несколькими днями ранее американские военные пострадали в иракской провинции Анбар в результате ракетного обстрела авиабазы Айн аль-Асад в 160 км к северу от Багдада.

Военные базы в Ираке, на которых расквартированы американские войска, и посольство США в Багдаде неоднократно становились объектами ракетных обстрелов, из-за чего Вашингтон задумался о закрытии дипломатической миссии. 17 июня Палата представителей Конгресса США проголосовала за аннулирование резолюции от 2002 года, ставшей основанием для вторжения Соединенных Штатов в Ирак.