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Германия заявила об активизации боевых действий в Донбассе

Lenta.ru
1 час назад

В Донбассе наблюдается активизация боевых действий и растет число жертв среди мирного населения. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) Германии, передает ТАСС.

Германия заявила об активизации боевых действий в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Во внешнеполитическом ведомстве назвали Минские соглашения незаменимой основой мирного решения ситуации в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В Берлине также призвали Россию и Украину полностью реализовать решения саммита «нормандской четверки», который прошел в декабре 2019-го в Париже, в целях улучшения ситуации для жителей Донбасса.

В немецком МИД понадеялись, что Москва будет действовать более конструктивно в вопросе урегулирования конфликта.

«Сюда относятся срочно необходимое открытие переходов на линии соприкосновения, которое уже на протяжении месяцев блокируют сепаратисты, прогресс в разминировании и отводе тяжелых вооружений», — уточнила немецкая сторона.

В Германии также подчеркнули, что Берлин и Париж продолжат прикладывать усилия по урегулированию кризиса в Донбассе в рамках «нормандского формата».

Ранее об ухудшении ситуации с безопасностью в Донбассе сообщали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По словам спецпредставителя организации, территория вокруг участка разведения вооружений вблизи города Золотое превращается в горячую точку. Отмечалось, что полное прекращение огня может быть достигнуто лишь в том случае, если все стороны «проявят необходимую политическую волю».

«Нормандская четверка» — это формат мирных переговоров с целью завершения конфликта на Юго-Востоке Украины, в котором участвуют Киев, Москва, Берлин и Париж.

Армия,МИД,ОБСЕ,ИТАР-ТАСС,Германия,
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