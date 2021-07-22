МЧС получит Ми-38 для обеспечения безопасности Севморпути

МЧС России закупит девять воздушных судов Ми-38 для работы в Арктике на экстремально низких температурах, и в том числе для обеспечения безопасности Северного морского пути, сообщил замглавы ведомства Виктор Яцуценко.

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«Первые поставки – к 2023 году, и к 2023 году мы запускаем первые арктические спасательные центры. В рамках этого контракта мы получаем девять вертолетов Ми-38», – прокомментировал он соглашение, подписанное с холдингом «Вертолеты России» на полях авиасалона МАКС-2021, передает РИА «Новости».

По его словам, техника будет поставлена в рамках программы перевооружения МЧС России до 2030 года, подписанной и утверждённой президентом России.

Яцуценко также отметил, что одна из задач, которую поставил президент Российской Федерации, – реагирование на возможные угрозы, в том числе чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в Арктической зоне.

«Наш министр Евгений Николаевич Зиничев обратился к президенту о выделении нам необходимых финансовых средств для закупки самых современных, надежных, подготовленных к работе в суровых северных условиях вертолётах – такими является на сегодняшний день Ми-38 и арктический вариант Ми-8 (Ми-8АМТШ-ВА – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал он.

Уточняется, что арктические Ми-38 будут обеспечивать безопасность Северного морского пути и реагировать на чрезвычайные ситуации как природного, так и техногенного характера в Арктике. В ведомстве добавили, что МЧС вместе с коллегами из «Росатома» подтвердили способность этих машин садиться на борт атомных ледоколов, идущих по Севморпути.