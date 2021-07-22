Талибы описали устройство Афганистана после захвата власти

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) описали, каким будет политическое устройство Афганистана после их прихода к власти. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости рассказал официальный представитель движения Забиулла Муджахед.

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По его словам, талибы организуют исламское правительство через совет, который будет состоять из представителей народа.

Необходимость именно такой формы организации власти Муджахед объяснил несовершенством механизма выборов и их опасностью.

«В Афганистане несколько раз проводились выборы, и каждый раз из-за них случались глубокие разногласия»,— заявил он.

Представитель движения добавил, что из-за выборов на территории страны вспыхивали конфликты и межэтнические распри, которые угрожали территориальной целостности государства.

Каким образом в совет будут выбираться народные представители, член группировки не уточнил.

Ранее Муджахед заявил, что движение захватило и удерживает 90 процентов границ Афганистана. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.