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Талибы описали устройство Афганистана после захвата власти

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Представители движения «Талибан» (запрещено в России) описали, каким будет политическое устройство Афганистана после их прихода к власти. Об этом в разговоре с агентством РИА Новости рассказал официальный представитель движения Забиулла Муджахед.

Талибы описали устройство Афганистана после захвата власти
Фото: ReutersReuters

По его словам, талибы организуют исламское правительство через совет, который будет состоять из представителей народа.

Необходимость именно такой формы организации власти Муджахед объяснил несовершенством механизма выборов и их опасностью.

«В Афганистане несколько раз проводились выборы, и каждый раз из-за них случались глубокие разногласия»,— заявил он.

Представитель движения добавил, что из-за выборов на территории страны вспыхивали конфликты и межэтнические распри, которые угрожали территориальной целостности государства.

Каким образом в совет будут выбираться народные представители, член группировки не уточнил.

Ранее Муджахед заявил, что движение захватило и удерживает 90 процентов границ Афганистана. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Военная обстановка в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. В стане активизировались силы «Талибана», боевики начали захватывать обширные территории. Эксперт оценил вероятность победы талибов и падения официального Кабула до конца года. По его словам, боевики уже контролируют более 70 процентов территории страны и продолжают наступление, так что у правительства остается очень мало шансов сдержать наступление после ухода американских войск.

Армия,Талибан,НАТО,Россия,Афганистан,
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