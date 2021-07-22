В США раскрыли преимущества истребителя Checkmate

Российский легкий тактический самолет, известный как Checkmate («Шах и мат») и Су-75, может иметь преимущество перед другими истребителями. Об этом пишет журнал Forbes.
Так, благодаря большому крылу воздушное судно, возможно, может использоваться в качестве палубного истребителя. Во-вторых, Checkmate может быть способен летать на больших высотах, выразил мнение автор статьи.
В публикации также указано, что большое крыло самолета увеличивает подъемную силу и позволяет ему подниматься выше, чем это может сделать аналогичная конструкция с крылом меньшего размера. Также такие крылья могут «приводить к меньшей максимальной скорости по сравнению с конструкцией с небольшим крылом».
По словам авиационного эксперта Тома Купера, Су-75 способен подниматься на высоту 12-18 километров, «если даже не выше».
Forbes обращает внимание на то, что высокий полет также дает преимущество в дальности полета, при этом небольшие габариты самолета, как отмечается, указывают на скромный внутренний запас топлива.
Истребитель Checkmate (название в переводе с английского — «Шах и мат») — был представлен в день открытия международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Это первый в России легкий многоцелевой истребитель 5-го поколения с одним двигателем. Его первый полет запланирован на 2023 год. Стоимость новейшего самолета оценили в $25-30 млн.