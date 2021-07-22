Россия договорилась о продаже военной техники в кредит

В рамках авиасалона МАКС «Рособоронэкспорт» подписал 13 экспортных контрактов, общая стоимость которых превышает миллиард евро. Об этом рассказал гендиректор компании Александр Михеев, передает РБК.

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Договориться о продаже удалось с заказчиками из стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. С ними обсуждались вопросы индивидуального партнерства в области совместного и лицензионного производства российских боевых самолетов и вертолетов, а также модернизации ранее поставленной техники.

Накануне в комментарии «Интерфаксу» Михеев объяснял, что многие заказчики берут госкредиты для приобретения российской авиатехники. А в случае, если страны имеют прочные связи с российской экономикой и банковским сектором, они могут даже получить кредиты в коммерческих банках.

Таким образом, в частности, проводилась поставка зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Стоимость контракта составляла 2,5 миллиарда евро, из них 55 процентов пришлось на российские кредиты в рублях. Соответствующее соглашение заключили в декабре 2017 года, через три года Анкара отдала долг.

В портфеле заказов по ходу нынешнего авиасалона (проходит с 20 по 25 июля) — самолеты Су-30СМЭ, вертолеты Ми-35М, переносной зенитный комплекс «Верба» и радиолокационная станция «Противник-ГЕ». Также контракты касались современных авиационных средств поражения, отдельных образцов бронетанковой и автомобильной техники.