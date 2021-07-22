В ОСК рассказали о сдаче военных кораблей в 2020 году

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«Мы сдали в прошлом году 11 военных кораблей, это для нас один из лучших результатов», – цитирует Рахманова ТАСС.

Он добавил, что ОСК продолжит работу над дисциплиной для сдачи проектов к сроку. В этом вопросе корпорацию подводят поставщики по крупногабаритному оборудованию, указал глава ОСК.

Рахманов добавил, что корпорация прошлый год отработала стабильно, не взирая на проблемы с пандемией.

«Наша выручка чуть-чуть упала в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но меньше чем на 1%», – пояснил руководитель ОСК.

Путин отметил, что у ОСК хороший портфель заказов. Рахманов отметил, что корпорация загружена до 2028 года, и выразил благодарность за меры поддержки, которые оказали отрасли через министерство промышленности и через правительство.

Рахманов сообщил, что в 2020 году сдали 20 гражданских судов.

«Это один из наших лучших результатов, и выручка выросла в части гражданского судостроения. Это, собственно говоря, уже 21% на пути к тем 50%, которые вы нам поручили директивно на исполнение», – сообщил глава ОСК.

В 2021 году корпорация смогла сэкономить 18 млрд рублей с помощью технологических улучшений, оптимизации закупок, финансовых инструментов.