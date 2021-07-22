В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В ОСК рассказали о сдаче 11 военных кораблей в 2020 году

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
1 час назад
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) за 2020 год сдала 11 военных кораблей, заявил в ходе доклада президенту Владимиру Путину глава ОСК Алексей Рахманов.
В ОСК рассказали о сдаче военных кораблей в 2020 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы сдали в прошлом году 11 военных кораблей, это для нас один из лучших результатов», – цитирует Рахманова ТАСС.
Он добавил, что ОСК продолжит работу над дисциплиной для сдачи проектов к сроку. В этом вопросе корпорацию подводят поставщики по крупногабаритному оборудованию, указал глава ОСК.
Рахманов добавил, что корпорация прошлый год отработала стабильно, не взирая на проблемы с пандемией.
«Наша выручка чуть-чуть упала в 2020 году по сравнению с 2019 годом, но меньше чем на 1%», – пояснил руководитель ОСК.
Путин отметил, что у ОСК хороший портфель заказов. Рахманов отметил, что корпорация загружена до 2028 года, и выразил благодарность за меры поддержки, которые оказали отрасли через министерство промышленности и через правительство.
Рахманов сообщил, что в 2020 году сдали 20 гражданских судов.
«Это один из наших лучших результатов, и выручка выросла в части гражданского судостроения. Это, собственно говоря, уже 21% на пути к тем 50%, которые вы нам поручили директивно на исполнение», – сообщил глава ОСК.
В 2021 году корпорация смогла сэкономить 18 млрд рублей с помощью технологических улучшений, оптимизации закупок, финансовых инструментов.
Ранее Рахманов сообщал, что доля российского кораблестроения на мировом рынке судостроительных работ остается небольшой, отрасль отстает от зарубежных конкурентов по уровню цифровизации.
Армия,Алексей Рахманов,Владимир Путин,Объединенная судостроительная корпорация,Минпромторг,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители