В Пентагоне оценили обстановку в Афганистане

По его словам, речь идет о более чем 200 населенных пунктах. Из них 34 являются крупнейшими городами. Генерал отметил, что окружные центры легко переходят под контроль радикалов, поскольку афганская армия стремится консолидировать свои силы вокруг больших городов и столицы.