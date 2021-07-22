В Пентагоне оценили обстановку в Афганистане

По его словам, речь идет о более чем 200 населенных пунктах. Из них 34 являются крупнейшими городами. Генерал отметил, что окружные центры легко переходят под контроль радикалов, поскольку афганская армия стремится консолидировать свои силы вокруг больших городов и столицы.
Вместе с тем, как напомнил Милли, представители группировки заявляют, что «их победа неминуема». Он признал, что за «последние шесть-десять месяцев» талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили в стране значительные территории.