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Российские ракетоносцы пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Lenta.ru
1 час назад
Два российских ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями, на отдельных участках полета их сопровождали норвежские истребители F-16. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.
В ведомстве рассказали, что полет продлился более семи часов. «Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота», — рассказали в Минобороны.
В министерстве подчеркнули, что российская авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российские радиолокационные станции за неделю зафиксировали у границ 51 иностранный самолет-разведчик. Минобороны отмечает, что для недопущения нарушения границ страны российские истребители четыре раза поднимались на сопровождение иностранных летательных аппаратов.
Армия,Видео,Министерство обороны,
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