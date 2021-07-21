Российские ракетоносцы пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Два российских ракетоносца Ту-160 пролетели над Баренцевым и Норвежским морями, на отдельных участках полета их сопровождали норвежские истребители F-16. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Минобороны России.

В министерстве подчеркнули, что российская авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. «Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в ведомстве.