В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

День ВМФ отметят в Музее Вооруженных сил РФ

Вечерняя Москва
1 час назад
Центральный музей Вооруженных сил РФ25 июля приглашает жителей и гостей города принять участие в праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню ВМФ.
День ВМФ отметят в Музее Вооруженных сил РФ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Программа стартует с квеста по экспозиции музея, задания которого будут посвящены истории Военно-Морского флота.
В кинозале состоится показ документальных фильмов «Крейсер «Красный Кавказ», «Крейсер «Киров» и «Подводная лодка К-21», созданных разработчиком игры «Мир кораблей» на основе предметов коллекции музея.
В залах Музея Вооруженных сил представлены материалы по истории армии и флота с XVIII по XXI век. Это подлинные раритеты, начиная с офицерской сабли с линкора «Императрица Мария» и заканчивая предметами с подводной лодки «Курск». Подробно о некоторых экспонатах расскажут на экскурсии «История Военно-Морского флота».
Кроме того, в музее есть масштабные модели морских судов, ставших героями исторических событий — крейсера «Аврора», миноносца «Забияка», броненосного крейсера «Память Азова», линкора «Октябрьская революция», эсминца «Гремящий».
А на открытой площадке военной техники можно увидеть настоящий бронекатер, принимавший участие в Великой Отечественной войне.
Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.
Армия,Киров,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители