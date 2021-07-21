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Российскую военную базу в Таджикистане усилят модернизированными БМП-2М

ТАССиещё 1
47 минут назад
Российская военная база в Таджикистане до конца июля получит 17 модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М, сообщил журналистам в среду командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.
"До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", - сказал он.
В пресс-службе округа уточнили, что боевые машины предназначены для замены устаревших в мотострелковых подразделениях.
Армия,Видео,Александр Лапин,Таджикистан,
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