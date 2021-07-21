Авиаудары по бандформированиям были произведены после обстрелов террористами Хамы, которые велись с 19 июля. По населенным пунктам Джурин, Ахсам, Наур-Шатха и Эль-Барки, расположенных в провинции, боевиками были выпущены 24 снаряда.