Российские военные нанесли удары по террористам в сирийском Идлибе. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Авиаудары по бандформированиям были произведены после обстрелов террористами Хамы, которые велись с 19 июля. По населенным пунктам Джурин, Ахсам, Наур-Шатха и Эль-Барки, расположенных в провинции, боевиками были выпущены 24 снаряда.
На опубликованных кадрах видно, как российские бомбардировщики уничтожают позиции реактивной артиллерии и бункер с командным составом террористов.