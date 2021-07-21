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Удары российских военных по террористам в Идлибе показали на видео

Алевтина Жаркова
52 минуты назад
Российские военные нанесли удары по террористам в сирийском Идлибе. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Авиаудары по бандформированиям были произведены после обстрелов террористами Хамы, которые велись с 19 июля. По населенным пунктам Джурин, Ахсам, Наур-Шатха и Эль-Барки, расположенных в провинции, боевиками были выпущены 24 снаряда.
На опубликованных кадрах видно, как российские бомбардировщики уничтожают позиции реактивной артиллерии и бункер с командным составом террористов.
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