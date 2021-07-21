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Опубликовано видео презентации нового российского истребителя Cheсkmate

Александр Кузьмин
5 часов назад
Госкорпорация “Ростех” представила на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) прототип легкого тактического самолета пятого поколения, получившего название Checkmate. Видео появилось в telegram-канале “РБК”.
Сообщается, что представленный образец не является макетом, он сможет подняться в воздух в 2023 году. Разработка является инициативной и принадлежит компании «Сухой».Создатели держали проект в секрете, информация о нём появилась в СМИ неделю назад. Среди отличительных особенностей самолёта можно отметить низкую заметность, современный бортовой комплекс радиоэлектронного подавления и обороны, который позволяет ему уходить от средств обнаружения и поражения, и радар с активной фазированной антенной решеткой.
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