Опубликовано видео презентации нового российского истребителя Cheсkmate

Сообщается, что представленный образец не является макетом, он сможет подняться в воздух в 2023 году. Разработка является инициативной и принадлежит компании «Сухой»
.Создатели держали проект в секрете, информация о нём появилась в СМИ неделю назад. Среди отличительных особенностей самолёта можно отметить низкую заметность, современный бортовой комплекс радиоэлектронного подавления и обороны, который позволяет ему уходить от средств обнаружения и поражения, и радар с активной фазированной антенной решеткой.