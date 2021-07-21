Пентагон оценил перехваты Россией самолетов и кораблей США

"В общем и целом эти взаимодействия являются безопасными и профессиональными, несмотря на то что нацелены на устрашение", - заявил Берк, добавив, что ВМС США в Черном море постоянно находятся под сопровождением российского Черноморского флота.
"Когда ударный самолет пролетает прямо над эсминцем на высоте 100 футов, командир на свой страх и риск решает, готовится тот атаковать или нет.
Можно утверждать, что они нас поддевают, чтобы мы выстрелили первыми. Мы этого не будем делать, если не имеет место провокация. Но я также не буду просить своих офицеров, чтобы они принимали первый удар в челюсть. Так что здесь существует тактический риск", - заявил Берк.