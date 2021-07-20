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Стала известна стоимость нового истребителя Checkmate

Газета.Ruиещё 1
56 минут назад
Новейший российский легкий тактический истребитель Checkmate будет стоить $25-30 млн, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Об этом сообщает РИА «Новости».
Стала известна стоимость нового истребителя Checkmate
Фото: РИА НовостиРИА Новости
При этом он отметил, что зарубежные самолеты — французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen — стоят $60-90 млн.
«Мы почему так быстро смогли сделать этот самолет? Мы использовали наработки по Су-57... Это и двигатель, и авионика», — подчеркнул глава «Ростеха».
Ранее на МАКС-2021 рассказали, что первые новейшие российские однодвигательные истребители Checkmate будут доступны заказчикам через 5,5 лет.
20 июля открытие 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 посетил президент России Владимир Путин.
В авиакосмическом салоне МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран. Мероприятие будет проходить с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
Армия,Сергей Чемезов,Владимир Путин,Ростех,
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