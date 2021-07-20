Президенту РФ покажут новый истребитель, который на Западе прозвали НЛО

Он также уточнил, что Владимир Путин намерен выступить на открытии МАКС, осмотреть выставку и провести закрытое совещание по развитию гражданского авиастроения.

Как ожидается, новый истребитель компании «Сухой» назовут Су-75. Его считают легкой версией российского боевого лайнера Су-57 и он способен развивать сверхзвуковую скорость (более 2 Махов).

После организаторы авиасалона «МАКС-2021» приоткрыли тайну самого нового российского легкого истребителя пятого поколения, о создании которого ранее сообщали представители госкорпорации «Ростех». Им действительно оказалась легкая версия российского боевого самолета Су-57, чем ранее сообщали многие СМИ. При этом выложенное в Сеть видео позволило увидеть ряд подробностей истребителя еще до его официальной презентации.