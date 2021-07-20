Президенту РФ покажут новый истребитель, который на Западе прозвали НЛО

Президент РФ Владимир Путин
20 июля в ходе посещения оружейной выставки МАКС-2021 в Жуковском
ознакомится с новой разработкой компании «Сухой»
(входит в состав «Ростех»
). Речь идет о многоцелевом истребителе пятого поколения. Ранее самолет еще публично не демонстрировали. Разработчики до настоящего времени хотели сохранить его вид в секрете, сообщает Ura.news
.
«Да, президент посмотрит истребитель», — подтвердил журналистам в ходе брифинга представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также уточнил, что Владимир Путин намерен выступить на открытии МАКС, осмотреть выставку и провести закрытое совещание по развитию гражданского авиастроения.
Как ожидается, новый истребитель компании «Сухой» назовут Су-75. Его считают легкой версией российского боевого лайнера Су-57 и он способен развивать сверхзвуковую скорость (более 2 Махов).
Накануне, 19 июля «Ростех» впервые выложил
в публичный доступ видео и фото самолета, но там демонстрируются только его контуры и части приборной панели.
Ранее выложенный тизер новинки вызвал ажиотаж на Западе. Как пишет "Российская газета
", некоторые комментаторы предположили, что речь идет об НЛО.
После организаторы авиасалона «МАКС-2021» приоткрыли тайну самого нового российского легкого истребителя пятого поколения, о создании которого ранее сообщали представители госкорпорации «Ростех». Им действительно оказалась легкая версия российского боевого самолета Су-57, чем ранее сообщали многие СМИ. При этом выложенное в Сеть видео позволило увидеть ряд подробностей истребителя еще до его официальной презентации.