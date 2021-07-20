Россия получила иностранные заказы на МиГ-35

МиГ-35 - развитие мирового бестселлера МиГ-29 на новом технологическом уровне. Самолет имеет сниженную радиолокационную заметность, оснащен радаром с АФАР, более мощными двигателями, нашлемной системой целеуказания. Истребитель имеет возможность применять все типы авиационных средств поражения из арсенала ВКС России.