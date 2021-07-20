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Россия получила иностранные заказы на МиГ-35

Российская Газета
1 час назад
В портфеле ФСВТС имеются две иностранные заявки на поставку истребителей МиГ-35, сообщил глава службы Дмитрий Шугаев. Еще одно обращение касается показа самолета за рубежом
Россия получила иностранные заказы на МиГ-35
Фото: Владимир Астапкович/ РИА НовостиВладимир Астапкович/ РИА Новости
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ получила из-за рубежа две заявки на поставки истребителей МиГ-35.
- Это новейшая многофункциональная машина. в 2019-2020 годах к нам поступило три обращения иностранных заказчиков по МиГ-35: одно на показ и два на поставку, - рассказал РИА Новости директор ФСВТС Дмитрий Шугаев в преддверии открытия МАКС-2021.
МиГ-35 - развитие мирового бестселлера МиГ-29 на новом технологическом уровне. Самолет имеет сниженную радиолокационную заметность, оснащен радаром с АФАР, более мощными двигателями, нашлемной системой целеуказания. Истребитель имеет возможность применять все типы авиационных средств поражения из арсенала ВКС России.
Армия,Оружие,Дмитрий Шугаев,Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству,РИА Новости,Россия,
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