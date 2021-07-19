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В США обеспокоились отставанием от российского гиперзвукового оружия

News.ru
1 час назад
США обеспокоены отставанием от России и Китая в сфере разработки гиперзвукового оружия на несколько лет. Об этом сообщает портал Military Watch.
В США увеличили расходы на оборону из-за России
Фото: ТАССТАСС
Отмечается, что США планирует направить $3,2 млрд только на исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран.
Россия и Китай уже имеют в распоряжении гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, оснащённые ядерными боеголовками, тогда как США пока даже не приступили к разработке подобных программ, — говорится в материале.
Также подчёркивается, что у Пентагона нет чётко определённых задач по применению гиперзвукового оружия, что вызывает сложности при его разработке.
Ранее США ответили на испытания новейшей российской подлодки «Белгород». Американская подлодка USS Alaska оказалась возле британской базы в Гибралтарском проливе, через неё периодически проходят российские военные корабли. В Пентагоне встревожены появлением у РФ новой подлодки. В США считают, что «Белгород» представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу безопасности США
Армия,Пентагон,Россия,Китай,Соединенные Штаты,
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