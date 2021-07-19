В США увеличили расходы на оборону из-за России

Отмечается, что США планирует направить $3,2 млрд только на исследования гиперзвукового оружия. Эта сумма превышает общие расходы на оборону подавляющего большинства стран.

Ранее США ответили на испытания новейшей российской подлодки «Белгород». Американская подлодка USS Alaska оказалась возле британской базы в Гибралтарском проливе, через неё периодически проходят российские военные корабли. В Пентагоне встревожены появлением у РФ новой подлодки. В США считают, что «Белгород» представляет собой инновационное оружие, которое может нести угрозу безопасности США