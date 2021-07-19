Флоту США предрекли поражение из-за политики терпимости и политкорректности

Военно-морские силы США не способны достойно противостоять ВМФ Китая и России из-за неверной расстановки приоритетов. Руководство флота уделяет неоправданно большое внимание пропаганде терпимости и политкорректности в ущерб боевой подготовке - таков смысл доклада, подготовленного двумя высокопоставленными американскими военными по заданию Конгресса США. Выдержки из документа публикует Daily Mail.

Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org U.S.Navy/Wikimedia.org

Генерал-лейтенант Корпуса морской пехоты США Роберт Шмидл и контр-адмирал Марк Монтгормери (оба в отставке) опросили 77 действующих и отставных старших офицеров ВМС США. На условиях анонимности те рассказали о самых острых проблемах американского флота.

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Главной из них военные считают возвращенную в армию США концепцию "воук". Этот термин обозначает усиленное внимание к политкорректности, социальной, расовой и гендерной терпимости.

- Иногда мне кажется, что нас больше волнует, достаточно ли у нас офицеров по вопросам гендерного и расового разнообразия, чем то, выживем ли мы в бою с китайским флотом, - посетовал один из опрошенных.

Небоевые учебные программы поглощают ресурсы ВМС и драгоценное учебное время, засоряют информационную базу, создают административную трясину. Отягощая моряков занятиями, не связанными с боевой подготовкой, руководители флота рискуют отправить их в бой менее сосредоточенными на успехе, чем их противник, говорится в докладе.

Также военные недовольны тем, как их руководство боится СМИ.

- Адмиралы должны вести нас в бой, но они прячутся в окопы после первого же критического замечания в Military Times. Получается, что всем рулят репортеры, а не мы, - заявил офицер разведки.

Среди других названных проблем - недофинансирование надводного флота и порочная практика, когда бюрократическая отчетность ставится выше реальной боеготовности кораблей и соединений.