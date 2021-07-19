Минобороны опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провел стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Видеозапись испытаний опубликовали
на YouTube-канале Минобороны России
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Из акватории Белого моря фрегат выстрелил «Цирконом» по наземной цели, расположенной на берегу Баренцева моря.
В Минобороны заявили, что ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии более 350 километров. Испытания подтвердили тактико-технические характеристики ракеты, скорость ее полета составила около семи махов.
Впервые о «Цирконе» президент России Владимир Путин
рассказал в послании Федеральному собранию в 2019 году. Он заявил, что в России ведется успешная работа над гиперзвуковой морской ракетой, способной поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около девяти Махов.
В октябре 2020 года фрегат «Адмирал Горшков» впервые выполнил стрельбу «Цирконом» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.
По данным источника
ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, во второй половине августа 2021 года начнутся летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск» (ракеты должны будут поразить надводные цели).
Другой источник ТАСС заявил, что первым штатным носителем «Цирконов» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».