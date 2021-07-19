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Минобороны опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Мария Иванова
27 минут назад
Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провел стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Видеозапись испытаний опубликовали на YouTube-канале Минобороны России.
Из акватории Белого моря фрегат выстрелил «Цирконом» по наземной цели, расположенной на берегу Баренцева моря.
В Минобороны заявили, что ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии более 350 километров. Испытания подтвердили тактико-технические характеристики ракеты, скорость ее полета составила около семи махов.
Впервые о «Цирконе» президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2019 году. Он заявил, что в России ведется успешная работа над гиперзвуковой морской ракетой, способной поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около девяти Махов.
В октябре 2020 года фрегат «Адмирал Горшков» впервые выполнил стрельбу «Цирконом» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.
По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, во второй половине августа 2021 года начнутся летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск» (ракеты должны будут поразить надводные цели).
Другой источник ТАСС заявил, что первым штатным носителем «Цирконов» станет фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко».
Армия,Видео,Владимир Путин,Министерство обороны,ИТАР-ТАСС,
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