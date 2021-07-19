Минобороны опубликовало видео запуска гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» успешно провел стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Видеозапись испытаний опубликовали на YouTube-канале Минобороны России

Из акватории Белого моря фрегат выстрелил «Цирконом» по наземной цели, расположенной на берегу Баренцева моря.

В Минобороны заявили, что ракета прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии более 350 километров. Испытания подтвердили тактико-технические характеристики ракеты, скорость ее полета составила около семи махов.

Впервые о «Цирконе» президент России Владимир Путин рассказал в послании Федеральному собранию в 2019 году. Он заявил, что в России ведется успешная работа над гиперзвуковой морской ракетой, способной поражать наземные и надводные цели на дальности свыше тысячи километров со скоростью около девяти Махов.

В октябре 2020 года фрегат «Адмирал Горшков» впервые выполнил стрельбу «Цирконом» по морской цели, расположенной в Баренцевом море.

По данным источника ТАСС в оборонно-промышленном комплексе, во второй половине августа 2021 года начнутся летно-конструкторские испытания «Циркона» с атомной подводной лодки «Северодвинск» (ракеты должны будут поразить надводные цели).