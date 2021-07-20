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"Сухой" официально представил новый истребитель пятого поколения

Газета.Ruиещё 6
1 час назад
На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 началась презентация нового российского истребителя 5-го поколения Cheсkmate, сообщает РБК.
"Сухой" официально представил новый истребитель пятого поколения
Фото: СухойСухой
Глава Объединенной Авиастроительной Корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что разработка проекта легкого истребителя Cheсkmate заняла «примерно год».
Он также добавил, что выставленный на МАКС-2021 прототип самолета Checkmate поднимется в воздух в 2023 году.
Ранее сообщалось, что новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate будет стоить $25-30 млн.
Также стало известно, что истребители Checkmate будут доступны заказчикам через 5,5 лет.
20 июля открытие 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 посетил президент России Владимир Путин.
В авиакосмическом салоне МАКС-2021 планирует поучаствовать 291 зарубежная компания из 56 стран. Мероприятие будет проходить с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
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