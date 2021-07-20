"Сухой" официально представил новый истребитель пятого поколения

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 началась презентация нового российского истребителя 5-го поколения Cheсkmate, сообщает РБК.

Фото: Сухой Сухой

Он также добавил, что выставленный на МАКС-2021 прототип самолета Checkmate поднимется в воздух в 2023 году.

Ранее сообщалось, что новейший российский однодвигательный истребитель Checkmate будет стоить $25-30 млн.

Также стало известно, что истребители Checkmate будут доступны заказчикам через 5,5 лет.

20 июля открытие 15-го Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 посетил президент России Владимир Путин