Появились видео новейшего российского истребителя без чехла

Видеокадры, на которых запечатлен макет новейшего однодвигательного российского истребителя пятого поколения без черного чехла, появились в сети, сообщает Telegram-канал «Война История Оружие».

На кадрах видно, что к моменту официального показа на авиакосмическом салоне МАКС-2021 истребитель покажут с выпущенными шасси и в полноразмерном объеме.

Ранее «Ростех» опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя, который должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.

Показ данного самолета в корпорации анонсировали в начале недели. Однако никаких подробностей пока не сообщается.