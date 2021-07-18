Появились видео новейшего российского истребителя без чехла

Видеокадры, на которых запечатлен макет новейшего однодвигательного российского истребителя пятого поколения без черного чехла, появились в сети, сообщает Telegram-канал «Война История Оружие».
На кадрах видно, что к моменту официального показа на авиакосмическом салоне МАКС-2021 истребитель покажут с выпущенными шасси и в полноразмерном объеме.
Ранее «Ростех»
опубликовал первое фото перспективного однодвигательного истребителя, который должен стать главной премьерой авиакосмического салона МАКС-2021.
Показ данного самолета в корпорации анонсировали в начале недели. Однако никаких подробностей пока не сообщается.
По словам эксперта в области авиации Олега Пантелеева, это будет легкий тактический истребитель пятого поколения с большой боевой нагрузкой и передовыми средствами авиационного поражения. V-образное оперение и контур крыла, говорят о применении технологий малой заметности, добавил эксперт.