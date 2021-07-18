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ВМФ опроверг информацию о столкновении двух кораблей на Неве в Петербурге

ТАССиещё 2
1 час назад
Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России, которые в воскресенье принимали участие в первой сводной тренировке Главного военно-морского парада в акватории Невы в Санкт-Петербурге, надежно закреплены, инцидентов, о которых сообщали местные СМИ, с ними не происходило. Об этом ТАСС заявили в главном командовании ВМФ.
ВМФ опроверг информацию о столкновении кораблей на Неве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ранее в региональных СМИ, со ссылкой на соцсети появилась информация о том, что два военных корабля, которые задействованы в тренировке военно-морского парада, якобы столкнулись на Неве во время сильного ветра.
"Порывы ветра в Петербурге никак не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и Смольнинского рейда. Корабли закреплены надежно. Никаких происшествий не случилось", - сообщил собеседник агентства.
Он также отметил, что корабли на Смольнинском рейде во время порывов ветра отработали маневр безопасного отхода от мест стоянок.
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 25 июля, в День ВМФ России. Юбилейный парад пройдет в год 325-летия российского флота. Военно-морские парады пройдут также в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия).
Армия,ИТАР-ТАСС,Санкт-Петербург,Россия,
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