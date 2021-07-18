ВМФ опроверг информацию о столкновении кораблей на Неве

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России , которые в воскресенье принимали участие в первой сводной тренировке Главного военно-морского парада в акватории Невы в Санкт-Петербурге , надежно закреплены, инцидентов, о которых сообщали местные СМИ, с ними не происходило. Об этом ТАСС заявили в главном командовании ВМФ.

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Ранее в региональных СМИ, со ссылкой на соцсети появилась информация о том, что два военных корабля, которые задействованы в тренировке военно-морского парада, якобы столкнулись на Неве во время сильного ветра.

"Порывы ветра в Петербурге никак не осложнили стоянку кораблей в акватории Невы и Смольнинского рейда. Корабли закреплены надежно. Никаких происшествий не случилось", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что корабли на Смольнинском рейде во время порывов ветра отработали маневр безопасного отхода от мест стоянок.